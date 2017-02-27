Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Российская экономика перешла в фазу роста и демонстрирует неплохое состояние основных макроэкономических показателей, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с представителями бизнеса в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Government.ru Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи

Выступая на пленарном заседании «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что макроэкономическая ситуация в стране стабильна, основные показатели находятся в неплохом состоянии, а экономика перешла в фазу роста.

По мнению Медведева, правительству совместно с деловыми кругами удалось поставить под контроль безработицу в стране, а инфляция существенно снизилась.

Кроме того, председатель правительства России отметил, что существующие макроэкономические условия «явились основанием для того, чтобы начать полноценную работу над комплексным планом действий правительства на период с 2017 по 2025 год».