Красногорск, 27 февраля, 2017, 19:07 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Машково произошел пожар на складах с медикаментами. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Pixabay.com Пожар

Сообщается, что горят два складских здания, в которых хранятся медикаменты. Площадь пожара на первом складе составляет семь тысяч квадратных метров, на втором — пять тысяч квадратных метров.

На данный момент удалось локализовать возгорание на площади шести тысяч квадратных метров. Пожару присвоена наивысшая категория сложности.

Причина возгорания пока не сообщается. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.