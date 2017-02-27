Комрат, Молдавия, 27 февраля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В результате прорыва дамбы на Комратском водохранилище образовалась зона затопления площадью 427 гектаров. Как сообщило комратское издание «Гагауз-инфо», в понедельник 27 февраля уровень воды в пойме реки Ялпуг был снижен на 0,5−0,7 метров.

Bescker Наводнение

«Поток воды в связи с прорывом озера практически закончился. Чрезвычайная ситуация ликвидирована», — сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

Причиной прорыва дамбы стало повышение уровня воды в результате активного таяния снега. В результате прорыва затопило 9 частных домовладений, а в 3 жилых дома проникла вода от 5 до 20 сантиметров. Кроме того, частично оказались затопленными 3 гаража и 2 учебных класса в комратской автошколе, расположенной по улице Горького.

Для ликвидации последствий прорыва было привлечено 16 единиц техники и 27 человек, сообщил начальник УЧС Гагаузии Виталий Касса.

Как рассказал мэр Комрата Сергей Анастасов, благодаря оперативным действиям спасателей и городских служб, удалось избежать катастрофического сброса воды в пойму реки Ялпуг.

«Нам удалось постепенно понизить уровень воды на 4−50 сантиметров. То есть процентов 30 от основного наплыва воды. Если бы не была проведена эта работа — вода бы хлынула очень быстро и затопила бы многие дома», — заявил градоначальник.

По оценке первого заместителя башкана (главы) Гагаузии Вадима Чебана, в результате прорыва дамбы озеро потеряло более 1 миллиона кубометров воды.

«На данный момент самое главное, что нет угрозы жизни людей и жилому сектору муниципия Комрат. Вниз по течению — в Конгазе, в Светлом — ситуация под контролем», — добавил Чебан.