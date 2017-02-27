Воронеж, 27 февраля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В Воронеже прошел Межрегиональный открытый фестиваль роботехники «Робоарт-2017». Как сообщает ИА REGNUM, в главном корпусе Воронежского государственного университета 26 февраля собрались несколько тысяч человек — зрители, болельщики и участники со всей России.

Марина Каширская ИА REGNUM Открытый межрегиональный робототехнический фестиваль «РОБОАРТ 2017» в Воронежском государственном университете

Павел Ищенко ИА REGNUM Площадка для гонок роботов

Программа фестиваля, который длился практически весь день, была насыщенной. Все четыре этажа университета были буквально заполнены сложными механизмами. Роботы, придуманные и собранные школьниками, соревновались в преодолении препятствий, рисовали, передавали друг другу эстафеты, играли в футбол и устраивали бои. «Роботы-игрушки», «Промышленные роботы», «Роботы-помощники», «Беспилотные летательные аппараты», «Биатлон», «Дзюдо», «Битва скорпионов», «Кибернетическое искусство» ‑ и это далеко не все площадки, развернувшиеся в ВГУ в день фестиваля.

Марина Каширская ИА REGNUM Мастер-класс по рисованию игровых персонажей в конференц-зале

Дети соревновались в скоростной пайке, представляли 3D-проекты, участвовали в гонках радиоуправляемых машин, а также проверяли знания в олимпиадах по роботехнике, информатике и трехмерному моделированию. В рамках фестиваля прошло несколько мастер-классов: например, по рисованию персонажей, по сборке и программированию беспилотных летательных аппаратов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Посетитель фестиваля

Все площадки были поделены по разным возрастным группам, причем были и номинации для тех, кому меньше девяти. Рядом со многими юными роботехниками, которые представляли свои проекты, в качестве группы поддержки были преподаватели или родители. Их организаторы поблагодарили отдельно — за то, что придавали смелости участникам.

Марина Каширская ИА REGNUM Грустный робот

Также в этот день можно было пройти профориентационное тестирование, подкрепиться, посетить три музея — истории ВГУ, геологический и зоологический, — узнать все о поступлении в вуз, поиграть в старые, но не ставшие от этого менее увлекательными игры на выставке ретро-компьютеров, порисовать, сыграть несколько партий в настольные игры от клуба «Крокодил», сфотографироваться с героями фильмов и компьютерных игр, а также посмотреть мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Снежная королева 3: огонь и лед».