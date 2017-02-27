Битвы роботов, ретро-компьютеры и дети: фестиваль «Робоарт-2017» в Воронеже
Воронеж, 27 февраля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В Воронеже прошел Межрегиональный открытый фестиваль роботехники «Робоарт-2017». Как сообщает ИА REGNUM, в главном корпусе Воронежского государственного университета 26 февраля собрались несколько тысяч человек — зрители, болельщики и участники со всей России.
Программа фестиваля, который длился практически весь день, была насыщенной. Все четыре этажа университета были буквально заполнены сложными механизмами. Роботы, придуманные и собранные школьниками, соревновались в преодолении препятствий, рисовали, передавали друг другу эстафеты, играли в футбол и устраивали бои. «Роботы-игрушки», «Промышленные роботы», «Роботы-помощники», «Беспилотные летательные аппараты», «Биатлон», «Дзюдо», «Битва скорпионов», «Кибернетическое искусство» ‑ и это далеко не все площадки, развернувшиеся в ВГУ в день фестиваля.
Дети соревновались в скоростной пайке, представляли 3D-проекты, участвовали в гонках радиоуправляемых машин, а также проверяли знания в олимпиадах по роботехнике, информатике и трехмерному моделированию. В рамках фестиваля прошло несколько мастер-классов: например, по рисованию персонажей, по сборке и программированию беспилотных летательных аппаратов.
Все площадки были поделены по разным возрастным группам, причем были и номинации для тех, кому меньше девяти. Рядом со многими юными роботехниками, которые представляли свои проекты, в качестве группы поддержки были преподаватели или родители. Их организаторы поблагодарили отдельно — за то, что придавали смелости участникам.
Также в этот день можно было пройти профориентационное тестирование, подкрепиться, посетить три музея — истории ВГУ, геологический и зоологический, — узнать все о поступлении в вуз, поиграть в старые, но не ставшие от этого менее увлекательными игры на выставке ретро-компьютеров, порисовать, сыграть несколько партий в настольные игры от клуба «Крокодил», сфотографироваться с героями фильмов и компьютерных игр, а также посмотреть мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Снежная королева 3: огонь и лед».