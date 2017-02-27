Вашингтон, 27 февраля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал «историческое» увеличение оборонного бюджета во время своей встречи с губернаторами штатов в Белом доме, сообщает 27 февраля Agence France-Presse.

David B. Gleason Пентагон

«Этот бюджет связан с моим обещанием обеспечить безопасность американцев. Предстоит историческое увеличение расходов на оборону», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп объявил о своем намерении увеличить ядерный арсенал страны. Будет сделано это, по словам политика, чтобы «США были на вершине конкуренции» в ядерной области. Президент США также заявил, что не поддерживает договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок.