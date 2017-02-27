Канберра, 27 февраля, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Впервые в Австралию прибыли два американских истребителя F-35, сообщает 27 февраля Australian Associated Press.

Forsvarsdepartementet Истребитель F-35

Самолеты пятого поколения совершили посадку на базе Королевских ВВС Австралии «Amberley» в штате Квинсленд. F-35 прибыли 27 февраля во второй половине дня. Они примут участие в международном авиашоу «Авалон», которое пройдет в Мельбурне, столице штата Виктория, в конце этой недели.

Напомним, правительство Австралии рассматривает возможную покупку 72 новых самолетов, чтобы заменить свои F/A-18 Hornet. Первые поставки новых истребителей должны начаться в конце 2018 года.