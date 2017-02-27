Смоленск, 27 февраля, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Смоленские проекты государственно-частного партнерства вошли в сводный реестр лучших практик, составленный рабочей группой Агентства стратегических инициатив и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по разработке и тиражированию в регионах отраслевой модели создания комфортной городской среды и обновления коммунальной инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 февраля в пресс-службе администрации Смоленской области.

Пресс-служба администрации Смоленской области

37 лучших практик из 28 регионов, которые будут в дальнейшем использованы при создании отраслевой модели «ЖКХ и городская среда», были представлены 27 февраля в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума. От Смоленской области в реестр включено сразу два проекта — «Модернизация уличного освещения в городе Сычевке на основе энергосервисного контракта» и «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии социальными объектами муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, выступая перед участниками тематической площадки, отметил: «Мы впервые начинаем говорить не о каком-то условном международном опыте, который получаем в командировках, а о тех лучших практиках, которые уже есть в субъектах Российской Федерации и в конкретных муниципалитетах. Этот проект мы осуществили совместно с Агентством стратегических инициатив. Получился результат, его необходимо было представить на форуме, чтобы присутствующие здесь Губернаторы, мэры городов могли с ним ознакомиться и далее в своей работе использовать готовые решения, работающие уже сегодня и дающие результат».

После презентации на Российском инвестиционном форуме все проекты будут представлены на онлайн-площадке Агентства стратегических инициатив «Магазин верных решений» в полностью готовом для внедрения формате — в частности, будут содержать описание реализации в регионе, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую «дорожную карту», а также контакты ответственных лиц и экспертов.

Как пояснила корпоративный директор, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Марина Коротаева, предлагаемый формат позволит субъектам Федерации в онлайн-режиме выбирать практики в готовом виде с набором методических рекомендаций, оценивать необходимые для внедрения ресурсы, спрогнозировав при этом эффект от реализации. Таким образом, процесс внедрения того или иного решения должен стать максимально доступным для любого региона.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис отметил, что сегодня ЖКХ стало тем рынком, где можно применять бизнес-решения и привлекать инвестиции.

Губернатор Алексей Островский, говоря о перспективах развития государственно-частного партнерства в Смоленской области, отметил: «Нашу особую гордость вызывает то обстоятельство, что два проекта из 37 представленных здесь успешных практик в рамках всей Российской Федерации внедрены именно в Смоленской области. Безусловно, это успех, которым мы гордимся».

Глава региона отметил, что в регионе намерены и дальше развивать государственно-частное партнерство.

«Тот факт, что взаимодействие с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства в вопросах энергоэффективности, энергосбережения позволяет сэкономить до 30% бюджетных средств — очень и очень значим. В первую очередь, это касается социальных учреждений — больниц, школ, поликлиник, детских садов, а также административных зданий — администрации области, районных муниципалитетов. Необходимо, в целом, развивать данное направление, в том числе, внедряя и энергосберегающее уличное освещение. Те проекты, которые эффективно работают, дают экономию, как следствие, приносят доход, безусловно, будут развиваться и в 2017 году, и в последующие годы», — подчеркнул Алексей Островский, добавив, что практики, уже апробированные в Смоленской области, успешно применяются и в других регионах.