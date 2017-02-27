Тегеран, 27 февраля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Военно-морскими силами Ирана успешно проведены испытательные пуски новых противокорабельных ракет «Наср», сообщает агентство FARS.

Aspahbod Корабль ВМС Ирана

По словам министра обороны Ирана Хосейна Дехгана, противокорабельная крылатая ракета наземного базирования «Наср» максимально точно поразила намеченную цель. Подробные технические характеристики этой ракеты Дехган сообщить отказался.

Стоит отметить, что предыдущая модификация крылатой ракеты «Наср-1» впервые была показана публике в 2008 году, а массово выпускаться ракета начала с 2010 года.

Ракета «Наср-1» может размещаться на кораблях, подводных лодках, самолетах и самоходных береговых комплексах. Дальность применения крылатых ракет «Наср-1» достигает 35 км. Длина ракеты — 3,5 метра. Взлетный вес — 350 кг.

Напомним, ВМС Ирана проводят двухдневные крупномасштабные учения вблизи Ормузского пролива. Кроме того, военный флот Ирана ведет маневры в Оманском заливе и в северных районах Индийского океана.