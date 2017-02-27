Калининград, 27 февраля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. В Калининградской области в дорожно-транспортном происшествии погиб лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2016» Леонид Бондарь.

Калининградский учитель Леонид Бондарь

Автокатастрофа произошла 26 февраля на трассе Балтийск — Калининград. За рулем автомобиля находилась девушка, учитель сидел на пассажирском кресле.

Бондарь был госпитализирован с ушибом головного мозга и ранением затылка. Спустя сутки он скончался.

В 2014 году учитель русского языка и литературы калининградского лицея № 23 Леонид Бондарь стал победителем городского конкурса «Педагогический дебют». В 2015 году он был признан победителем Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых педагогов «Профессиональные перспективы».

В 2016 году Бондарь стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года» и вошел в число 15-ти лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года-2016».