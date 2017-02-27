Степанакерт, 27 февраля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Процесс эвакуации тел азербайджанских боевиков из нейтральной зоны завершен, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

Civilnet.am

Сообщается, что эвакуация была осуществлена в 17:00 при участии представителей Международного комитета Красного креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ по итогам дополнительной договоренности, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Сообщаем, что процесс эвакуации прошёл согласно договорённости, достигнутой 25 февраля, то есть так, как изначально настаивала карабахская сторона», — говорится в сообщении.

Факт эвакуации подтвердили и в военном ведомстве Азербайджана. «Тела военнослужащих, погибших при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля, были эвакуированы с поля боя с участием международных посредников», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля министерство обороны Нагорного-Карабаха обвинило Баку в срыве эвакуации тел погибших азербайджанских военнослужащих.

25 февраля ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 25 февраля произошли боестолкновения между подразделениями Армии обороны (АО) Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери убитыми и ранеными. В министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики тогда сообщили, что после ответных действий АО противник понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории.