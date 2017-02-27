Тбилиси, 27 февраля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Информация о пропаже печати и факсимиле патриарха — это абсурд и ложь, заявил журналистам юрист патриархии Грузии Эдишер Карчава, который ответил на вопросы СМИ в связи с событиями последнего периода.

Rastrelli F Герб Грузинской православной церкви

По его словам, если бы печать и факсимиле патриарха действительно были утеряны, никаких правовых действий ни он как юрист, ни другие представители патриархии осуществлять не могли бы.

«Церковь не остановилась, проводятся связанные с составлением юридической документации действия, которые без наличия печати и факсимиле сделать было бы невозможно», — пояснил юрист.

Он опроверг и информацию о том, что в патриархии был проведен обыск, в результате которого изъято оружие. Эту информацию также опровергают в прокуратуре и правительстве Грузии.

Что касается наличия оружия, по разъяснению юриста, оно имеется у сотрудников службы охраны патриархии, и для его «обнаружения» никакой обыск не нужен.

Полным абсурдом и злой фантазией СМИ назвал сообщения об обыске в патриархии и руководитель ее пресс-службы отец Давид Шарашенидзе. Он напомнил, что служба охраны патриархии подчиняется МВД Грузии и имеет право на ношение оружия в законном порядке.

Начальник пресс-службы патриархии обратился к грузинским журналистам и призвал их ответственно относиться к своей работе и не распространять непроверенные информации.