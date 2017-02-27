Кишинёв, 27 февраля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Молдавия и Грузия намерены активизировать двустороннее сотрудничество и «укрепить региональное сотрудничество стран, ассоциированных с Европейским союзом: Грузии, Молдавии и Украины». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, об этом шла речь на состоявшейся в Тбилиси встрече замглавы молдавского МИДа Лилиана Дария с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанилидзе.

Mfa.gov.md Встреча Лилиана Дария и Михаила Джанелидзе

Стороны отметили, что в 2017 году Молдавия и Грузия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Лилиан Дарий отметил «качество политического диалога между двумя странами, как в двустороннего, так и регионального», упомянув в связи с этим «эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ».

В частности, он отметил роль Грузии, в качестве государства, председательствующего в ГУАМ в 2017 году, в «продвижении процесса по урегулированию затянувшихся конфликтов на пространстве ГУАМ».

В свою очередь, министр Михаил Джанилидзе подтвердил заинтересованность Грузии в дальнейшем продвижении политического диалога между двумя странами.