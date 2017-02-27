Калуга, 27 февраля, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Правительством России принимаются решения, которые будут стимулировать регионы-доноры, в частности, пересмотрен уровень софинансирования мероприятий госпрограмм в сторону увеличения доли поступлений из федерального бюджета до 70%, а также увеличена сумма грантов для поддержки активных регионов. Об этом заявил 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в рамках в панельной сессии «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

Фото Александра Бурылкина. Пресс-служба правительства Калужской области. — Выступление губернатора Анатолия Артамонова на Российском инвестиционном форуме в Сочи

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Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, Козак обратил внимание, что эти решения были приняты также благодаря усилиям калужского губернатора Анатолий Артамонова, который неоднократно обращался в правительство РФ с предложениями по дальнейшему совершенствованию межбюджетных отношений.

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Медведев призвал сражаться за будущее России

Участники панельной сессии сочинского форума, в частности, вели дискуссию о том, как в современных условиях выстроить отношения между федеральным и региональными бюджетами с целью повышения качества бюджетного процесса, учитывая особенности развития территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , основной темой форума в Сочи является «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики». На пленарным заседании выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.