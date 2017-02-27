Багдад, 27 февраля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака заняли ключевой мост в городе Мосул, продвижение войск в западную часть города продолжается, сообщает 27 февраля Deutsche Presse Agentur.

U.S. Navy Иракская армия наступает

Военные подразделения заняли 4-й мост через реку Тигр, которая разделяет восточную и западную части города, заявил командующий федеральной полицией генерал-лейтенант Раид Шакир Джаудат.

Солдаты начали передвижение из освобожденной восточной части города на запад, добавил Джаудат.

Напомним, ранее военнослужащие Ирака освободили район Тайаран, расположенный вблизи занятого моста.

В октябре 2016 года иракская армия при существенной поддержке США и их сателлитов, а также шиитского ополчения и курдских сил, смогли приступить к освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недалеко от Мосула было обнаружено крупнейшее массовое захоронение жертв террористов. По предварительным оценкам, в воронке в районе Хасфа находятся тела примерно четырех тысяч человек.