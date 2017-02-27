Чебоксары, 27 февраля, 2017, 17:52 — ИА Регнум. В Чувашии пытались навязать одной из коммунальных компаний невыгодные условия техприсоединения к электросетям. Проект договора предусматривал плату в размере 428 682 рублей вместо 550 рублей, как предусмотрено законом, сообщили ИА REGNUM в Чувашском УФАС, которое выдало предупреждение и выиграло дело в Арбитражном суде республики.

Solutions.fas.gov.ru Скриншот фрагмента из решения суда, опубликованного на сайте УФАс Чувашии

Суд подтвердил законность предупреждения антимонопольщиков в отношении ПАО «МРСК Волги» «о прекращении действий, содержащих признаки нарушения п.3 ч.1 ст.10 федерального закона «О защите конкуренции», отмечается в релизе. «Признаки нарушения выразились в навязывании ООО «Коммунальщик» невыгодных условий технологического присоединения к электрическим сетям. Проект договора предусматривал плату в размере 428 682 рублей вместо 550 рублей согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении УФАС.

В антимонопольной службе отмечают, что общество исполнило предупреждение в установленные сроки: «аннулировало ранее направленный проект договора и направило заявителю проект договора с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей».