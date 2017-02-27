Ярославль, 27 февраля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. 1 марта в Ярославле состоятся выборы мэра города. Как это будет происходить, какими полномочиями будет обладать избранный мэр, корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и порядка муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

City-yaroslavl.ru Олег Ненилин

ИА REGNUM : Кто будет выбирать мэра города?

На заседании муниципалитета Ярославля депутаты будут открытым голосованием выбирать градоначальника. Раньше мэра выбирали все жители города, а сейчас это делают депутаты городской думы. На заседании муниципалитета Ярославля в июне 2015 года узаконили изменения в Уставе города, по которым мэра будут избирать депутаты.

ИА REGNUM : Кого не допустили к выборам и почему?

Работа комиссии по выборам мэра состояла из двух этапов. Вначале мы принимали документы от кандидатов, и было зарегистрировано 8 человек. На втором этапе мы проверили правдивость предоставленных данных. Конкурсная комиссия по выборам мэра Ярославля отказала в участии двум претендентам на этот пост — Олегу Мельникову и Андрею Варину. По каждому из этих кандидатов было около десяти нарушений. Были такие, как отсутствие справки из ЗАГСа о зарегистрированном браке, но эти нарушения посчитали несерьезными и могли бы допустить кандидатов к выборам. Но у них нашли более серьезные нарушения — недостоверность информации о наличии транспортных средств и доходах. Вот поэтому их и сняли. В Ярославле ходили слухи, что обязательно снимут с выборов бывшего заместителя мэра Дмитрия Донскова, но к его документам вообще никаких претензий не было и его допустили к выборам.

ИА REGNUM: Как будет происходить голосование?

На ближайшем заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и порядка муниципалитета Ярославля мы рассмотрим процедуру голосования: сколько будет отводиться времени на вопросы, ответы, изложение собственной программы и т.д. Все эти вопросы, включая очередность выступления мы решим до 1 марта. Но незыблемым принципом является то, что голосование будет происходить открыто.

ИА REGNUM : Когда решение о выборах мэра вступит в законную силу и на какой срок он получит полномочия?

Как только депутаты примут решение, то оно считается вступившим в законную силу. Мэра выбирают на 5 лет, он будет обладать теми же полномочиями, что и избранный мэр. Варианта с сити-менеджером не будет.

ИА REGNUM : Есть ли возможность обжаловать решение депутатов в суде и признать выборы несостоявшимися?

Нет, наше решение обжаловать невозможно. Мы проголосовали и как это можно оспорить? Но можно подать в суд на процедуру выборов. Что кого-то отстранили или допустили незаконно и т.д. Вот тогда суд имеет право признать выборы незаконными и принять решение о прохождение всей процедуры с начала. Но вплоть до этого момента в Ярославле будет законно избранный мэр города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пост мэра города претендуют шесть кандидатов: бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший муниципальный служащий Сергей Скорюков, адвокат Игорь Климов, исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов и индивидуальный предприниматель Елена Лешукова.