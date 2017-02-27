Калининград, 27 февраля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 27 февраля, официально представлен новый заместитель полпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников, курирующий российский эксклав. Нового заместителя по вопросам развития Калининградской области представил сам полпред Николай Цуканов.

Duma39.ru Ведерников и Цуканов в Калининграде

«Перед руководством Калининградской области стоят масштабные задачи по динамичному социально-экономическому развитию региона, повышению уровня жизни населения, поддержанию стабильной общественно-политической ситуации, — сказал Цуканов. — Надеюсь, общими усилиями во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя эти задачи будут решаться успешно».

Полпред добавил, что несмотря на то, что Ведерников «человек в Калининградской области новый», у него есть связь с регионом: супруга родилась в Славском районе Калининградской области.

От общения с прессой новый замполпреда отказался.

Ранее публицист Евгений Верещагин, комментируя назначение Ведерников в Калининград, указал, что первой задачей сотрудника АП РФ станет следующее — «обеспечить не только спокойное и легитимное избрание Антона Алиханова губернатором Калининградской области в сентябре, но и провести его через тернии избирательной кампании без существенных имиджевых потерь».

«Опыт же разрешения северокавказских конфликтов и отсутствие личных связей и личностных привязанностей явно пригодится для отражения возможных выпадов со стороны региональных элит», — считает публицист.