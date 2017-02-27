Тверь, 27 февраля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова начали готовить специалистов для работы с перспективными зенитными ракетными комплексами ПВО С-500, сообщил начальник вуза генерал-майор Владимир Ляпоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

По словам Ляпорова, сначала будущие ракетчики изучат комплекс общих дисциплин, а потом начнут осваивать 11 специализаций, включающих эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500.

Стоит отметить, что ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что первый образец С-500 будет готов не позднее 2020 года.

Напомним, ЗРК С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенными возможностями противоракетной обороны и перехвата баллистические ракеты, поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет.