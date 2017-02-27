Дамаск, 27 февраля, 2017, 17:34 — ИА Регнум.

На северо-западе Сирии в результате авиаудара уничтожен один из руководителей террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Хаир аль-Масри, сообщает 27 февраля Deutsche Presse Agentur.

U.S. Air Force Боевой беспилотник

«Шейх был заместителем Аймана аз-Завахири (лидер террористической организации — прим. ИА REGNUM )», — заявил представитель Наблюдательного совета по правам человека в Сирии (SOHR) Рами Абдель Рахман.

Беспилотник ВВС США нанес авиаудар в провинции Идлиб, недалеко от военной базы «Аль-Мастума», согласно данным SOHR.

Представители группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили гибель Абу аль-Хаира аль-Масри.

Напомним, группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образовалась в Сирии на основе «Джебхат Фатх аль-Шам», бывшей «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считалась сирийским отделением «Аль-Каиды» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).