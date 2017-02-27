Тирасполь, 27 февраля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Молдавские власти рассчитывают, что до конца года молдавские пограничники и таможенники начнут свою работу на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бюро по «реинтеграции» правительства Молдавии, об этом заявил вице-премьер Молдавии Георгий Бэлан в ходе посещения контрольно-пропускного пункта «Кучурганы — Первомайск», где Молдавия и Украина намерены запустить совместный контроль.

Донор Молдавские силовики

В ходе визита Бэлан проинформировал украинскую сторону о «существовании политической воли со стороны правительства Республики Молдова в установлении совместного поста «Кучурганы — Первомайск» до четвертого квартала 2017 года». Процесс запуска работы КПП, по его словам, будет разделен на три этапа: кампания по информированию, этап мониторинга и, наконец, «этап предоставления услуг».

Кишинев, по словам Бэлана, готов выделить необходимые ресурсы и оборудование, мобилизовать, а также обеспечить «поддержку международных партнеров и ЕС». После «успешного обеспечения функциональности вышеупомянутого пункта», добавил Бэлан, данная модель будет распространена на остальные пункты пропуска на приднестровско-украинской границе.

В свою очередь, украинская делегация «также подтвердила наличие политической воли властей Украины, подчеркнув полную открытость для выполнения поставленных задач».

В молдавском Бюро по «реинтеграции» сообщили, что уже в течение первого квартала этого года Кишинев «в сотрудничестве с Украиной, и при участии внешних партнеров» запустит кампанию по информированию о «преимуществах совместного контрольно-пропускного пункта для населения и экономических агентов» Украины, Молдавии и Приднестровья.

В Приднестровье планы Кишинева и Киева считают провокацией, усугублением блокады и нарушением ранее достигнутых договоренностей. «Это опасно, конечно, с той точки зрения, что будет попытка взять Приднестровье в блокаду… Идет попытка взять все границы Приднестровья и на востоке, и на западе под контроль», — заявил в эфире Первого приднестровского телеканала депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Установление совместного контроля на приднестровской границе предполагалось еще в прошлом году, однако тогда приднестровской стороне удалось проблему как минимум отсрочить. Тема совместного контроля на границе была активизирована в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Молдавии Павла Филипа в Киеве в середине февраля 2017 года.

В случае реализации совместного контроля на контрольно-пропускном пункте «Кучурганы», как отмечают в Тирасполе, приднестровские экономические агенты и граждане будут заполнять дополнительные таможенные декларации. «Только за одну эту операцию они дополнительно заплатят до $2 миллионов долларов в год, подсчитали в Тирасполе. От такого тройного таможенно-пограничного и миграционного контроля может погибнуть вся сфера индивидуального предпринимательства в Приднестровье», — отмечает приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

Помимо этого, проблемы могут возникнуть и с ввозом грузов у юридических лиц. Только на приднестровских бизнесменов в Молдове заведено около 50 политически мотивированных уголовных дел, а значит, под вопросом будет также свобода передвижения.

«Но самый большой риск несет появление молдавских силовиков на украинской границе вне зоны безопасности. Там их действия не будут регулироваться никакими документами. А это уже несет прямую угрозу обострения конфликта», — отмечает приднестровское официальное издание.

Напомним, в ноябре 2015 года Молдавия и Украина подписали протокол об организации совместного контроля в международном пограничном пункте пропуска «Первомайск — Кучурган» на приднестровско-украинской границе. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По словам главы МИД ПМР Виталия Игнатьева, договоренность Молдавии и Украины об установлении совместного таможенно-пограничного контроля на приднестровской границе является дискриминационной в отношении ПМР, и она «может обернуться крайне негативными последствиями для экономики Приднестровья, свободы передвижения граждан ПМР, а также для политического диалога Приднестровья и Молдовы в целом».

Приднестровская Молдавская Республика с 2006 года находится в полномасштабной экономической блокаде со стороны Кишинева и Киева. В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев еще более усилили блокаду ПМР, что привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.