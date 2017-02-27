Севастополь, 27 февраля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» 27 февраля покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Григорович»

Корабль войдет в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, сообщил представитель Черноморского флота.

«Боевой корабль под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко приступил к выполнению задач уже третьего по счету дальнего похода», — сказал Трухачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, при подготовке к дальним походам, сторожевой корабль «Адмирал Григорович» отработал в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля вертолётов различных модификаций и выполнял торпедные стрельбы по подлодке условного противника.

Сторожевой корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль».