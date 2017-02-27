Архангельск, 27 февраля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. В Архангельске «Водник» провел свой заключительный матч в рамках второго этапа Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Его соперником был серебряный призер прошлого года и один из лидеров отечественного хоккея с мячом — иркутская «Байкал-Энергия».

Anemone Nemorosa Хоккей с мячом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе архангельского хоккейного клуба «Водник», для гостей исход этого матча не имел никакого турнирного значения. При любом раскладе они оставались на втором месте. «Водник» в случае победы в четвертьфинале на действующего чемпиона — красноярский «Енисей», в случае поражения его соперником будет «Уральский трубник».

«У гостей на матч не были заявлены ведущие игроки — Евгений Иванушкин и Михаил Красиков, — приводят доводы в пресс-службе хоккейного клуба. — Обе команды с первых минут уклонялись от борьбы за мяч. Развязка наступила в середине второй половины встречи, когда можно было наблюдать серию автоголов. В итоге иркутяне одержали победу — 9:11».

«Руководство хоккейного клуба, команда приносит извинения болельщикам за создавшуюся ситуацию», — говорится в сообщении. — Следующие матчи «Водника» должны состояться 9−10 марта на выезде. Руководство «Водника» приняло решение сделать вход на все заключительные матчи Чемпионата России в Архангельске свободным».

Напомним, что сегодня состоялось заседание специальной комиссии на которой было решено аннулировать результаты матча 27 февраля. Также была назначена переигровка на нейтральном поле, она пройдет 3 марта в подмосковном Обухово.

Кроме того, во вторник, 28 февраля, пройдет еще одно заседание комиссии, где пойдет речь о дисциплинарных санкциях.

Отметим также, что на сайте ченч.орг набирает обороты петиция «Остановите беспредел в хоккее с мячом» из Красноярска. В тексте ее говорится:

«Мы, болельщики национального вида спорта — хоккея с мячом, русского хоккея. Уже не просим, а требуем разобраться в безобразной ситуации, сложившейся в русском хоккее.

Уже много лет руководство Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) ведет этот прекрасный вид спорта к уничтожению. В угоду интересов ФХМР и лично ее президента Бориса Ивановича Скрынника практически уничтожен спортивный принцип в соревнованиях по хоккею с мячом. Бесконечные серии судейских скандалов и откровенно «заказных» матчей сотрясают русский хоккей.

Совершенно самодержавный стиль руководства президента ФХМР направлен на подтасовку результатов и подавление любого инакомыслия среди игроков, тренеров, и представителей хоккейных клубов. Формирование национальной сборной осуществляется по степени лояльности игроков относительно руководства Федерации вне зависимости от их игровых кондиций. Так на Чемпионат Мира — 2017 не были вызваны многолетние лидеры сборной Дергаев и Ломанов, по мнению болельщиков, исключительно из соображений клубной нелояльности и родственных отношений.

Апофеозом безобразия стал матч в Архангельске (26.02.2017) между ХК «Водник» (Архангельск) и ХК «Байкал — Энергия» (Иркутск). Матч закончился со счетом 9:11 в пользу иркутян. Все 20(!) голов в матче были забиты командами в свои ворота! Мы считаем, что со стороны ХК «Водник» это была акция протеста против неспортивного, а коммерческого принципа проведения соревнований культивируемого господином Скрынником, т.к. другим способом продемонстрировать уровень безобразия в хоккее с мячом уже не представляется возможным».

Стоит добавить, что официальных заявлений от хоккейных клубов по этому поводу не поступало.