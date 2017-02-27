Мурманск, 27 февраля, 2017, 17:01 — ИА Регнум.



Mil.ru Дозаправка в воздухе

Пилоты смешанного авиаполка Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полёты, — сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик. — В ходе них лётчики отработали навыки по дозаправке самолётов от воздушного танкера Ил-78, впервые в зимнем периоде обучения».

Напомним, новый учебный год в Вооружённых силах РФ начался 1 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, в нём Северный флот планирует продолжить практику походов отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море.

Добавим, тренировочные полёты с воздушным танкером Ил-78 проводились в тесном взаимодействии с командованием военно-транспортной авиации ВКС России.

«Подобные упражнения проводятся регулярно для поддержания высокого уровня лётной подготовки пилотов авиаполков 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота», — объяснил представитель флота.