Ярославль, 27 февраля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Депутаты городской Думы Переславля-Залесского направили в областное правительство обращение с просьбой об увеличении лимита на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской городской думе.

Переславль-Залесский

Народные избранники считают, что Переславль-Залесский получает на капремонт средств меньше, чем было заплачено собственниками жилых помещений в многоквартирных домах города. С 2014 по 2015 год на счет регионального фонда содействия капремонту из Переславля поступило 43,9 млн рублей взносов собственников жилья. Фактически в эти же годы на капремонт многоквартирных домов было израсходовано 24,8 млн рублей. В 2016 году от переславцев поступило около 30 млн рублей, из них израсходовано на составление смет и завершение ремонтов 19,7 млн.

«У нас большие разногласия в тех суммах, которых мы перечисляем. По нашим данным, из Переславля пришло больше денег, чем 43 миллиона. По закону нам должны давать 30−35% от суммы, которые мы перечислили, но нам эти деньги не дают. И не объясняют почему. В прошлом году капитальные ремонты не проводились вообще: якобы из-за того, что по области много незавершенных работ в Рыбинске и Ярославле, было принято решение выделять деньги только на составление проектно-сметной документации. Но какое отношение эти города имеют к нам? У нас есть проекты, есть дома, не хватает только денег», — сказал депутат Переславской городской думы от КПРФ Александр Дыма.

Ответ Правительства области переславские депутаты планируют обсудить на ближайшем заседании думы.