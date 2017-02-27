Вена, 27 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Власти Австрии «не приветствуют» проведение мероприятий, посвященных турецкому референдуму по конституционной реформе, заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, сообщает 27 февраля Agence France-Presse.

Pixabay.com Турецкий флаг

«Мероприятия, посвященные данной кампании не приветствуются. Конечно, президент Турции, как и другие высокопоставленные политики, может совершить двусторонний визит в Европу и Австрию для переговоров с высшими должностными лицами», — заявил Курц.

По мнению властей Австрии, агитационная кампания может привести к «напряженности» между сторонниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турками курдского происхождения.

Напомним, в Австрии проживает 360 тыс. человек турецкого происхождения, 117 тыс. из них являются гражданами Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме усиления президентской власти в стране, семь статей новой конституции Турции включают: увеличение числа депутатов с 550 до 600, снижение возрастного ценза для народных избранников с 25 до 18 лет, проведение парламентских и президентских выборов одновременно раз в пять лет.