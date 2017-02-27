Калининград, 27 февраля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Из французской столицы в Калининград экстрадирован 37-летний Александр Осин, более чем шесть лет скрывавшийся в Евросоюзе под вымышленным именем по обвинению в убийстве продавщицы секс-шопа в Калининграде. Как сообщили сегодня, 27 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, на днях обвиняемый этапирован из Франции и водворен в калининградское СИЗО, с ним проводятся следственные действия.

39.mvd.ru Обвиняемый в убийстве Александр Осин

Убийство 22-летней девушки было совершено в 2008 году прямо в помещении магазина «Формула любви». Следователи обвиняют Осина в том, что он нанёс девушке до 15 ударом ножом.

По данным следствия, на следующий день после убийства Осин покинул территорию Российской Федерации, пешком нелегально перейдя границу с Польшей.

«Из Польши на автобусе он приехал в Париж, где обратился в префектуру по вопросам миграции, представившись беженцем из Белоруссии и назвавшись вымышленным именем», — продолжили в СКР.

Получив статус беженца, мужчина длительное время проживал в Париже, а также в периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге, Швейцарии. При этом указанными государствами ему выплачивалось соответствующее пособие, предоставлялось бесплатное жилье. Помимо пособия, мужчина зарабатывал на жизнь, подрабатывая на стройках в качестве разнорабочего.

Установить место нахождения обвиняемого на территории Франции помогли следы пальцев рук, оставленные им на месте преступления. При постановке на учет в качестве беженца, компетентными органами Французской Республики он был дактилоскопирован, а поскольку мужчина был объявлен в международный розыск, отпечатки его пальцев имелись в картотеке лиц, разыскиваемых по линии Интерпола.