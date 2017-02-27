Ярославль, 27 февраля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждены уголовные дела в отношении лиц, дававших взятки бывшему директору муниципального унитарного предприятия «Волна» Сергею Лапшинову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственному управлении СКР по Ярославской области.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лапшинов проработал на посту начальника ярославских бань всего 6 недель, однако успел отметиться как минимум в 2 эпизодах коррупции. Как выяснилось, уголовные дела возбуждены и в отношении взяткодателей и посредника. Самому Лапшинову уже предъявлено обвинение.

«По данным следствия, обвиняемый в 2016 году через посредника получил от директора коммерческой организации, осуществлявшей работы по текущему и капитальному ремонту объектов муниципального унитарного предприятия «Волна», денежные средства в размере 1 миллиона 209 тысяч рублей, что составляло 20% от денежной суммы, которую необходимо было перечислить данной организации в качестве вознаграждения за выполнение работы. Аналогичное преступление было совершено злоумышленником при оплате поставки каменного угля, выполненной другой коммерческой организацией. В этом случае сумма взятки составила 40 500 рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

В отношении взяткодателей возбуждены дела по ч. 2, ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки через посредника и дача взятки через посредника, в особо крупном размере). Посредник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 ст. ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.