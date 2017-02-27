Рим, 27 февраля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Итальянская газета La Repubblica опубликовала статью «Больше Путин, чем Трамп. Правые популисты и евроскептики меняют горизонты», в которой комментирует результаты опросов Института политических и социальных исследований Demos и Фонда UNIPOLIS по вопросу симпатий евроскептиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Тридцать лет назад Берлинская стена все еще разделяла мир на две части. На геополитическом и политическом уровне. Мало того, она делила на две части даже западные страны. В Италии, например, после войны, политическая система отличалась контрастом между двумя основными партиями. Христианские демократы и Коммунистическая партия. Уже с тех пор Советский Союз был дружественной страной, которая вдохновляла левых коммунистов, в то время как на другой стороне были США. Америка. Столица блока капиталистов», — пишет автор статьи Илво Диаманти.

В статье приводится анализ того, как изменился мир после падения СССР. Изменилась Россия. Советский блок в Европе рассыпался. Страны, которые входили в него, в значительной степени вошли в политическую систему Европы. Но в последнее время изменились и США тоже. Успех и выборы Дональда Трампа на пост президента изменили стратегию и имидж Америки на международной арене. Конечно, отношения между США и Россией уже не так враждебны. Автор подчеркивает, что «и Трампу, и Путину не нравится единый проект Европы. На экономическом уровне и, еще более, на политическом». Поэтому Россия Путина выражает поддержку анти-европейским партиям. С другой стороны, лидеры евроскептиков, такие как Пеппо Грилло («Движение 5 звезд» в Италии) выразили положительную оценку президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Сильный человек, идеальный тип. Трамп необходим, чтобы компенсировать слабость европейских лидеров и их политики.

Итак, сегодня геополитическая проекция европейских партий показывает значительные изменения. Это видно из доклада «X Европейской обсерватории по безопасности», под редакцией Института политических и социальных исследований Demos и Фонда UNIPOLIS. Результаты исследования будут представлены завтра, 28 февраля, в Риме в палате депутатов. По данным опроса, проведенного в 7 европейских странах, в выборе кому доверять США или России, европейцы, по-прежнему, ориентированы на Америку. Но не в той степени, как в прошлом. Потому что «бренд геополитических симпатий изменился». Симпатии в отношении России испытывают не только левые. Не только потому, что на протяжении многих лет левые изменились. Сегодня образовались политические партии евроскептиков, порой откровенно анти-европейских, именно с их стороны растут симпатии к России Путина. И Россия их поддерживает.

Результаты доклада иллюстрируют ситуацию в разных странах. Начиная с Италии, где доверие России выражает 43% граждан, 49% среди сторонников партии «Движение 5 звезд», более чем 70% среди сторонников партии «Лига Севера». Среди французов доверие к России снижается до 34%, но среди сторонников Национального фронта Марин Ле Пен 61% избирателей симпатизируют России. В Германии выражают поддержку России 24% респондентов, среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» это число возрастает до 45%.

И, наконец, даже в Великобритании сторонники «Партии независимости Соединенного Королевства», промоутера Брексита, являются почти пророссийскими (37%), тогда как среди населения в целом России симпатизируют 20%.

Таким образом, почти тридцать лет спустя после падения Берлинской стены Америка и Россия не отмечают больше собой два мира и два альтернативных горизонта. Но находят консенсус и поддержку у евроскептиков и анти-европейцев, которые действуют в рамках европейских границ. Их лозунг — «Европа ничего не значит». «Европа представляется определенным промежутком между Америкой и Россией, некая реальность «под стрессом» между Трампом и Путиным, — подводит итог La Repubblica.