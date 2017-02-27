Симферополь, 27 февраля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. На Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи глава Крыма Сергей Аксёнов на совместном стенде республики и ЯМЭФ провёл презентацию инвестиционных возможностей региона председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Стенд Крыма на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Глава республики доложил премьеру, что в Крыму к инвесторам особый подход: за каждым инвестпроектом закрепляют чиновника правительства рангом до министра, поэтому сложностей в общении с властями у инвесторов нет.

«В прошлом году нами было рассмотрено около 1000 обращений инвесторов, при этом еще около 300 находятся на стадии рассмотрения. Ведется работа по реализации более 140 инвестиционных проектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей, в результате чего планируется создать порядка 11 тысяч рабочих мест. Сегодня, в рамках Российского инвестиционного форума, уже подписано четыре соглашения на сумму около 11 млрд рублей», — рассказал Сергей Аксёнов.

Правительство Крыма заключило соглашение с ООО «ЭТЦ в Парковом» о реализации инвестиционного проекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс» в Парковом (Ялта). Объём инвестиций оценивается в 9,8 млрд рублей. При этом республика получит 288 новых рабочих мест. Под проект правительство Крыма выделит инвестору земельный участок площадью 33,5 гектара. Планируется, что комплекс будет построен за шесть лет. Кроме того, инвестор берёт на себя обязательства по благоустройству набережной длинной в 100 метров в посёлке городского типа Симеиз.

«Корпорации развития Республики Крым» подписала два меморандума о взаимодействии с потенциальными инвесторами, готовыми развивать технопарки в Феодосии и Бахчисарае.

«Первая компания — завод по производству мороженого, это проект на 800 млн рублей». Вторая — Кировский домостроительный комбинат с немецкими технологиями возведения панельного жилья, они планируют локализовать завод на территории Крыма, это проект на 1 млрд рублей, — сообщил генеральный директор АО «Корпорации развития Республики Крым» Олег Морозов. — Кроме того, уже сейчас у нас есть планы на подписание инвестсоглашений на ЯМЭФ в апреле, мы к этому готовимся».

Кроме того, правительство Севастополя на отдельном стенде города заключило инвестсоглашений на 2 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум — главное деловое событие для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, проходит 27 и 28 февраля 2017 года в Сочи.