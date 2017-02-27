Калуга, 27 февраля, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Автобусы, используемые для подвоза детей в общеобразовательные учреждения Куйбышевского района Калужской области, эксплуатируются с неисправностями. Их эксплуатация запрещена, заявила 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Куйбышевского района Станислав Бабычев.

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По его словам, прокурорской проверкой были выявлены факты эксплуатации школьных автобусов с неработающими внешними световыми приборами, с повреждённым лобовым стеклом, с отсутствующей системой связи водителя с пассажирами.

Между тем, ни водители автобусов, ни механик ГКУ КО «Школьный автобус», в обязанности которого входит осуществление технического надзора за состоянием машин на линии, не приняли мер по устранению неисправностей или приостановлении эксплуатации автобусов.

В адрес директора предприятия «Школьный автобус» и заведующей отделом образования администрации Куйбышевского района направлено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений.

В отношении механика предприятия по выпуску в рейс неисправных школьных автобусов возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области количество «школьных маршрутов» достигло 232, а их общая протяженность — около трех тысяч километров. На их содержание выделено порядка 1 млрд 322 млн рублей.