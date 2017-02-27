Севастополь, 27 февраля, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Правительство Севастополя на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля подписало соглашение с ПАО «Россети» об инвестировании в модернизацию электросетей Севастополя 2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь губернатора Григорий Буйлов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Стенд Севастополя на Российском инвестиционном форуме

Врио губернатора Дмитрий Овсянников сообщил, что городские электросетевые активы будут переданы в созданное акционерное общество.

Акционерами этого предприятия станут «Россети», нынешние собственники ПАО «Севастопольэнерго», а также городское правительство. Город рассчитывает «на долю в уставном капитале близкую к 50%».

«В данном случае мы не претендуем ни на какой ключевой пакет, нам важно, чтобы инвестор пришел в город и выполнил планы по модернизации наших активов. Главное, чтобы горожане получали бесперебойное электроснабжение, возможность в обозримом будущем не повышать тариф, в котором главной составляющей является необходимость модернизации», — цитирует врио губернатора ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Овсянников сообщал о переговорах с представителями собственников ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» о вхождении госкорпорации «Россети» в уставной фонд.

Он подчеркнул, что модернизация необходима ввиду роста аварий на электросетях и реализации проекта «EnergyNet», через вступления в уставной капитал.