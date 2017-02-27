Тверь, 27 февраля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Современное предприятие по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур планируется построить в Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, детали реализации инвестиционного проекта обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель ООО «РусАгроРезерв» Валентин Чувилин 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО «РусАгроРезерв» по воплощению заявленных планов.

Popadius Флаг Тверской области

Предприятие планируется создать на базе уже существующего завода в городе Ржев. В соответствии с инвестиционным проектом, мощности предприятия будут модернизированы: здесь запустят линии по высокотехнологичной переработке рапса, льна и сои общей мощностью 120 тыс. тонн в год. Также здесь планируют выпускать и хранить шрот, которые востребован в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве. В дальнейших планах компании — строительство элеватора по хранению семян рапса, льна и сои на 50 тыс. тонн.

Создание современного производства по глубокой переработке масличных культур станет новым направлением в АПК региона, отметил губернатор. «Новый импульс получает сельское хозяйство не только Ржевского района, но и всей области. Реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска рапсового масла до 70 тыс. тонн в год. Развитие получит маслоэкстракционный завод в Ржеве. Техническое перевооружение повысит конкурентоспособность предприятия, откроет новые рынки сбыта», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как отмечалось на встрече, на первом этапе в реализацию проекта планируется вложить 700 млн рублей, общий объем вложений оценивается в сумму до 1,5 млрд. В случае реализации проекта в районе появится 50 новых рабочих мест.

«Сейчас в Тверской области активно развивается животноводство, для которого необходимо наличие качественной кормовой базы. За счет своей богатой белковой составляющей шрот является ценным продуктом для производства комбикормов», — подчеркнул Валентин Чувилин.

В настоящее время разрабатывается план-график реализации проекта. Приобретен земельный участок, определен генеральный проектировщик. Проектные работы будет завершены в текущем году, также запланированы реконструкция существующих мощностей, строительство элеватора. Запуск производства намечен на 2018 год.