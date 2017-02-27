Радио REGNUM: второй выпуск за 27 февраля
Москва, 27 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Литве предлагают приютить всех, кто против Путина
- В России механизм изъятия ребенка из семьи сделают более гибким
- Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров
- Роструд заявляет, что оформление трудового договора по телефону разгрузит бизнес
- В связи со сносом «хрущевок» Собянина просят доработать «закон о тишине»
- Сахалинская область остается в лидерах по количеству ветхого и аварийного жилья