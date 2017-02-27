Ярославль, 27 февраля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился в мэрию Ярославля с целью отмены постановления мэра о списании имущества стадиона «Красный Перекоп». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

Yarregion.ru Совещание по вопросу судьбы стадиона в Ярославле

На территории стадиона «Красный Перекоп» в Петропавловском парке раньше проводились уроки физической культуры, спортивные соревнования и общешкольные мероприятия четырех общеобразовательных школ, Санаторной школы-интерната № 6 и детско-юношеской спортивной школы № 3.

«Но со временем стадион был разрушен, а потом каким-то образом он попал в охранную зону ансамбля Ярославской Большой мануфактуры и перешёл из муниципальной собственности в федеральную. А Росимущество, которое получило право распоряжаться этим стадионом, передало его в аренду ООО «Гилси» и оно получило разрешение на снос двух трибун. Я обратилась в прокуратуру области», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.

Региональная прокуратура провела проверку и установила, что ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей невозможна без предварительной экспертной оценки последствий принятого решения. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения. Такой оценки проведено не было, и в адрес первого заместителя мэра Ярославля внесено представление, где требовалось вернуть стадион в муниципальную собственность.

И.о. мэра год назад дал комитету по управлению муниципальным имуществом поручение провести мероприятия по регистрации права муниципальной собственности на здания трибун и футбольное поле. Но оказалось, что воз и ныне там. Представление прокуратуры не исполнено, а Росимущество обратилась в Арбитражный суд с иском к мэрии города с требованием признать территорию стадиона свой собственностью. Росимущество выиграло суд, но городские власти обжаловали решение.

Жители города обратились к детскому омбудсмену, говоря о том, что права детей на занятия спортом нарушены. Под председательством Уполномоченного по правам ребенка состоялась встреча представителей общественности, органов власти и спортивного сообщества города Ярославля по вопросу реализации права несовершеннолетних на посещение стадиона «Красный Перекоп». В ходе совещания его участниками поднимался ряд острых вопросов, которые были зафиксированы в протоколе встречи, а также приняты решения для организации дальнейшей работы. В марте состоится выездное совещание непосредственно на стадионе «Красный Перекоп».

«Выражаю благодарность небезразличным представителям общественности за актуализацию вопроса восстановления стадиона «Красный Перекоп» и территории Петропавловского парка, который имеет богатейшую историю и ценность для всего Ярославского региона. Это непростой вопрос, который требует поступательного подхода к решению. Мы сегодня начинаем с главного — реализации права детей на занятие спортом», — заявил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территория стадиона передана в аренду ООО «Гилси», которое пыталось поменять назначение земельного участка для последующей коттеджной застройки.