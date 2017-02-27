Тель-Авив, Израиль, 27 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. ВВС Израиля нанесли 27 февраля серию авиаударов в секторе Газа, в результате чего ранения получили два человека, сообщает Reuters.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

По свидетельству очевидцев, удары были нанесены по позициям сторонников группировки ХАМАС — движения, контролирующего сектор Газы.

В вооруженных силах Израиля отметили, что ранее из сектора Газа был совершен пуск ракеты, которая упала на юге страны, не приведя к жертвам.

Ответственность за пуск ракеты не взял на себя никто, однако в Тель-Авиве уверены, что ХАМАС несет ответственность за все, что происходит на территории сектора Газы.