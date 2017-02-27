Москва, 27 февраля, 2017, 15:23 — ИА Регнум.



Gorspravka09.ru Прививки

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, курирующая социальную сферу, скептически относится к идее предоставлять работнику три выходных для за то, что он сделает прививку от гриппа. Об этом она заявила сегодня, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме, передают «Вести недели».

«Мне кажется, это не стимулирует людей делать прививки. Главное стимулирование — это сохранение своего здоровья и своих близких», — сказала Голодец.

Читайте также: Сенатор предложил дать привитым от гриппа дополнительный отдых

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов предложил правительству России проработать вопрос о предоставлении дополнительных выходных тем работающим гражданам, кто добровольно привился от гриппа. По мнению сенатора, это стимулирует людей защищаться от инфекции, наносящей стране большой экономический ущерб.

В свою очередь Голодец поручила Минздраву РФ рассмотреть целесообразность этого предложения.

Напомним, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.