Астрахань, 27 февраля, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Состав Каспийской флотилии пополнило новое судно. Рейдовый буксир «РБ-410» принят в отряд судов обеспечения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 27 февраля, буксир, построенный на стапелях Астраханского судоремонтного завода, стал четвертым судном данного проекта «река-море».

Flotprom.ru Корабли Каспийской флотилии

Представители завода — изготовителя передали буксир командованию флотского объединения. Под звуки гимна России на судне был поднят Андреевский флаг. По морской традиции помощник командира бригады кораблей по работе с верующими военнослужащими иерей Илья Кишко окропил святой водой и освятил судно и его экипаж.

Буксир спроектирован специально с учётом особенностей Каспийского моря и дельты реки Волга. Его главные особенности — высокая мореходность и возможность прохождения за счет своей небольшой осадки (280 см) малых глубин реки Волга, Волго-Каспийского морского судоходного канала и северной части Каспийского моря. В движение судно приводят два мощных двигателя по 800 лошадиных сил каждый.

Развивающий скорость до 12 узлов в час, «РБ-410» предназначен для снятия кораблей и судов с мели и их буксировки. Экипаж судна уже начал знакомиться с буксиром и приступил к отработке первой специальной курсовой задачи.

Добавим, что в 2016 году в состав Каспийской флотилии поступили новейшие рейдовые буксиры «РБ-410» и «РБ-937».

Всего же до 2020 года вспомогательныйфлот ВМФ России получит 61 новое многофункциональное судно. На сегодня он включает около 480 морских и рейдовых судов обеспечения, более 100 из них — современные.