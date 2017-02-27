Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2017, 15:09 — ИА Регнум.

Одним из главных событий в жизни футбольного клуба «Ростов» на минувшей неделе стало возвращение в команду полузащитника Павла Могилевца. Предыдущую половину сезона 2016/17 хавбек провел в составе питерского «Зенита». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 27 февраля, игрок подписал новый контракт с донской командой.

Fc-rostov.ru Павел Могилевец в матче с «Локомотивом»

Договор с желто-синими рассчитан на три года. Известно, что полузащитник уже начал тренироваться вместе с игроками основного состава. Павел Могилевец провёл в «Ростове» сезон 2015/16. Выходил на поле в 26 матчах и стал автором забитого гола.

«Хотел вернуться еще летом, но тогда клубы не смогли договориться. Рад, что в итоге все разрешилось. Естественно, я следил за «Ростовом». Очень рад успехам клуба, все они закономерны», — отметил Могилевец.

В клубе также сообщили о том, что полузащитник Саид Эзатолахи подписал новый контракт с «Ростовом». Иранец пробудет на Дону 2,5 года. Но до конца текущего сезона хавбек будет защищать цвета махачкалинского «Анжи» на правах аренды.

Кроме того, жёлто-синие объявили об аренде полузащитника Муссы Думбия. Хавбек отдан до конца сезона в тульский «Арсенал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три игрока футбольного клуба «Ростов» будут получать игровую практику до конца сезона 2016/17 в составе других команд. Так, отданы в аренду полузащитник Максим Григорьев (ФК «Оренбург»), хавбек Валерий Ярошенко и игрок обороны Дмитрий Скопинцев (ФК «Балтика»).

В период зимней паузы футбольный клуб «Ростов» подписал единственный контракт. К команде присоединился украинский форвард Марко Девич из казанского «Рубина».