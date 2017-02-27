Ярославль, 27 февраля, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославле закончился приём документов для участия в конкурсе на должность ректора Ярославского государственного технического университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГТУ.

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У нынешнего ректора Александра Ломова контракт истекает 13 июля этого года. Поэтому с середины февраля открылся конкурс на выборы нового ректора. Действующий глава ЯГТУ, который проработал на своей должности 11 лет, в нем участие не принял. Документы подали 5 человек: заведующий кафедрой технологии материалов, стандартизации и метрологии Валерия Иванова, первый проректор Алексей Маланов, заведующий кафедрой органической химии Алексей Колобов, заведующий кафедрой информационных систем и технологии Денис Наумов и ректор ярославского филиала Московского государственного университета путей сообщения Олег Епархин.

«Мы рассмотрим кандидатов на ученом совете вуза, в который входит 34 сотрудника ЯГТУ и отберем тех, которых направим в Министерство образования и науки. Затем там соберется аттестационная комиссия и выберет кандидатов, которых представит на рассмотрение собрания вуза» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый проректор Алексей Маланов.