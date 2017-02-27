Москва, 27 февраля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В России с 31 марта 2017 года при покупке алкогольной продукции для подтверждения возраста граждан будет приниматься водительское удостоверение, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно проекту, устанавливается обновлённый перечень документов, которые продавец может потребовать при покупке алкоголя.

В списке 13 документов, подтверждающих возраст при покупке алкоголя, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет.

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Как сообщало ИА REGNUM, скидки на алкогольную продукцию, а также бесплатную раздачу такой продукции в виде подарков при проведении акций в магазинах предлагается запретить. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Сысоевым.

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