Ярославль, 27 февраля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Форум в Ярославле — первый в 2017 году.

Yarregion.ru Форум «Сообщество»

Одной из главных тем для дискуссий в рамках форума «Сообщество» станет статус, доступный некоммерческим организациям с 1 января 2017 года «Исполнителя общественно полезных услуг».

«Сегодня и на последующих форумах мы будем говорить о том, что означает этот статус для некоммерческих организаций, как можно его получить, и что это даст тем, кто сможет войти в реестр, — сообщила журналистам член ОП РФ и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, — Надеемся, что, начиная с этого года, у нас будет появляться всё больше таких организаций, которые будут получать особые преференции в виде долгосрочных субсидий и мощной поддержки от двух лет и более».

По мнению Елены Тополевой-Солдуновой, получение такого статуса станет огромным преимуществом для НКО, так как позволит им стать экономически устойчивыми, и благодаря долгосрочным субсидиям и имущественной поддержке такие организации смогут планировать свою деятельность на более длительные периоды, нежели они могут себе позволить сейчас, подчеркивают «Аргументы недели».

Кроме того, в программе форума — мастер-классы, круглые столы, слушания и панельные дискуссии по вопросам поддержки социальных инициатив в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса, формирования общественных наблюдательных комиссий.

Гендиректор оператора форума «Сообщество», фонда «Перспектива» Александр Свинин отметил, что сейчас бизнес уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности, у предпринимателей есть потенциал и желание финансово поддерживать социальные общественные проекты и «форум «Сообщество» как раз должен стать той самой площадкой, где бизнесмены смогут найти те НКО, которые захотят поддержать, а некоммерческие организации соответственно смогут заручиться поддержкой бизнеса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форумы проводятся ОП РФ во всех федеральных округах.

В 2016 году форумы прошли в Перми, Омске, Хабаровске, Ялте, Екатеринбурге, Череповце, Грозном, Волгограде.

Заключительным стал итоговый форум, который прошел в Москве 3−4 ноября 2016 года с участием президента России Владимира Путина.