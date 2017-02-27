Краснодар, 27 февраля, 2017, 14:47 — ИА Регнум. В городе-курорте Геленджике Краснодарского края появится новая канатная дорога. Ее проложат от «Сафари парка» до набережной в районе санатория «Солнечный берег», а промежуточная станция расположится на территории «G-Парка». Договоренность о строительстве объекта, аналогов которому еще нет в России, была достигнута сегодня, 27 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума, которые проходит в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Rosaski.com Канатная дорога

Подписи под протоколом о намерениях поставили вице-губернатор Краснодарского края Сергей Усенко, мэр Геленджика Виктор Хрестин и директор ООО «Сафари-тур» Давид Попиашвили.

Построить новую канатную дорогу в Геленджике планируют уже в этом году. Протяженность воздушной трассы составит 1,1 тыс. метров. Путешествие по ней на лучшие обзорные точки курорта, которые находятся в горном массиве Маркотхского хребта, смогут совершить до 500 человек за час. Общую стоимость проекта оценили почти в 200 млн рублей.

Добавим, что на РИФе-2017 в Сочи Краснодарский край уже подписал шесть соглашений в сфере АПК. На реализацию стратегической программы по импортозамещению будет привлечено порядка 7,5 млрд рублей.

В числе стратегических проектов — строительство в Выселковском районе третьей очереди завода по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки мощностью 600 тонн молока в сутки. Запланированный объем инвестиций — около 3 млрд рублей. Протокол о намерениях с ООО «Сыры Кубани» от администрации Краснодарского края подписал вице-губернатор Андрей Коробка.

Также на форуме подписано соглашение о строительстве в Калининском районе комплекса по подработке семян риса мощностью 5 тыс. тонн. ООО «Зерновая компания «Новопетровская» намерено вложить в него порядка 214 млн рублей. Строительство объекта планируется завершить к сезону уборки риса 2017 года.

Еще один инвестпроект стоимостью 283 млн рублей предполагает модернизацию технологического оборудования сахарного завода в Успенском районе. Еще два проекта планируется реализовать в Белореченском районе. Это создание предприятия по производству и розливу газированной воды и третьей очереди тепличного комплекса площадью 2,1 га, где будет выращиваться 1360 тонн томатов в год.

Также в Краснодаре планируется построить современное предприятие хлебопекарной промышленности. Предполагаемая производительность — 76 тысяч тонн в год. В реализацию прое­кта инвестор готов вл­ожить более 3,5 млрд рублей.