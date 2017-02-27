Пекин, 27 февраля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В сети появились первые шпионские снимки новинки китайского автопрома — седана MG6 от концерна SAIC Motor. Презентация автомобиля состоится в апреле на Пекинском автосалоне. Начало продаж новинки намечено на лето 2017 г.

Auto.ifeng.com MG6

О новом MG6 известно крайне мало. Подробные характеристики седана будут раскрыты во время его презентации в столице КНР весной 2017 г.

Согласно заявлениям производителя, автомобиль будет поставляться с 2 версиями двигателей: 1,5-литровым бензиновым двигателем и 1,0-литровым турбированным мотором, мощность которых составляет 169 л.с. и 133 л.с. соответственно, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль будет продаваться исключительно на внутреннем рынке КНР. Покупателям придется выбрать между 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач и 4-ступчатой автоматической трансмиссией. Вне зависимости от комплектации автомобиль будет переднеприводным.

Стоимость новинки от SAIC Motor по разным прогнозам составит от 90 тыс. до 143 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские СМИ опубликовали «шпионские» фотографии нового премиального кроссовера Hongqi HS7. Предполагается, что новинка выйдет на рынок к концу 2017 года. Кроссовер разработан на базе седана HongQi H7, который создан на платформе Toyota Crown и производится на совместном предприятии FAW и Toyota.