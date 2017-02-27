Душанбе, 27 февраля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон награждается орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован сегодня, 27 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе наградить Рахмона Эмомали — президента Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Напомним, сегодня Владимир Путин с официальным визитом прибыл в Душанбе. В аэропорту таджикской столицы его встретил премьер-министр Кохир Расулзода. Во Дворце нации начинаются переговоры в формате «1+1», после чего состоится расширенная встреча делегаций сторон. Ожидается подписание ряда двусторонних документов.

В рамках своего среднеазиатского турне президент уже посетил Казахстан и встретился с Нурсултаном Назарбаевым. После глава РФ направится в Киргизию, где также запланирована встреча на высшем уровне.