Астана, 27 февраля, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В Восточно-Казахстанской области найдено место крушения вертолета С-341, который пропал вечером 25 февраля. Как сообщили в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям, обломки вертолета обнаружены в Аягузском районе. На месте крушения начала работу оперативно-следственная группа.

orilat Вертолет

«Обломки потерпевшего крушение вертолета только что обнаружили. Сейчас там работают наши сотрудники, работают следователи. На месте происшествия находится тело погибшего пилота, предстоит ряд экспертиз. Также предстоит найти черный ящик, который поможет в дальнейшем расследовании», — рассказали в ДЧС.

Уже известно, что погибшим пилотом оказался Петр Устинов, который служил в мотоманевренной группе в Афганистане. Устинов был одним из лучших пилотов Казахстана. У Устинова остались две дочери.

Напомним, вечером 25 февраля в Восточно-Казахстанской области пилот вертолета С-341 не вышел на связь. На его поиски утром 26 февраля из Семипалатинска вылетели военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алма-Атинской области МИ-2 частной компании. В результате поисковых мероприятий вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее Аягуза.

Известно, что на борту вертолета находились два человека — пилот Петр Устинов и пассажир — депутат Аягузского районного Маслихата (местный избирательный орган) Айткали Акбаев.

Между тем, согласно первоначальной информации, на борту вертолета был еще один пассажир — экс-председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций (ныне Министерство по инвестициям и развитию). К примеру, в справке отделения по ЧС Аягузского района от 25 февраля 2017 года говорится следующее:

«25 февраля в 19 часов 16 минут поступило сообщение от акима (мэра) Аягузского района Байахметова Б., о том, что в сельском округе Айгуз Аягузского района пропал вертолет, на борту которого находилось три человека: с участка зимовки Кожа Урджарского района вылетели Кайрат Турлыханов, Айткали Айтбаев, пилот Петр. В районе 10 часов 30 минут пролетали над селом Айгуз. Конечной точкой приземления было село Акшатау (там ждала дозаправка, время дозаправки — 12 часов 00 минут). Село Акшатау расположено в 40 километрах от города Аягуз. На поиски вертолета из города Аягуз в 19 часов 50 минут выехали из районного акимата 5 снегоходов, 10 человек и КамАЗ с личным составом районного отделения внутренних дел в количестве 20 человек в сельский округ Айгуз. На поиски также выехали в 22 часа 20 минут 5 человек и представитель акимата, ЧС», — говорится в документе.

Между тем в Департаменте внутренних дел Восточно-Казахстанской области опровергли информацию о том, что на борту находился Кайрат Турлыханов. Однако фамилия этой известной в Казахстане семьи в деле о рухнувшем вертолете все же фигурирует. Как сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию, вертолет принадлежал Гапуре Турлыхановой — супруге Кайрата Турлыханова.

«Вертолёт «Стрекоза 7-Gazelle SA341». Бортовой номер UP-LA246. Заводской номер ЕЭВС.02.0325. Собственник — Турлыханова Гапура Мухатбековна. Эксплуатант — АОН (авиация общего назначения). Вертолет выпущен 27 августа 2009 года. Сертификат летной годности выдан 23.12.2016, при том бессрочный. Максимальный взлетный вес вертолета составляет 1800 кг, «, — сообщили в министерстве.

Что касается депутата Айткали Акбаева, то, по последним сведениям, у него нет никаких повреждений и чувствует он себя хорошо.

Между тем, стало известно, что правоохранительные органы области возбудили по факту крушения вертолета уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта». Однако при этом нет никаких сведений о том, куда и зачем летал депутат на частном вертолете и действительно ли он летал один.