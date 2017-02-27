Оренбург, 27 февраля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В Оренбурге с 27 февраля на муниципальном уровне введен режим ЧС. Мера принята в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с обильным снеготаянием и наледью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Наталья Хомутова Пригород Оренбурга, частный сектор

С мэрии отметили, что спецрежим вводится до стабилизации ситуации. Чиновники ориентируются на то, что за неделю город будет приведен в порядок.

В связи с обильным таянием снега 26 февраля отдельные дороги пришли в непроезжее состояние. Автомобили, включая внедорожники, были не в силах преодолеть препятствие в виде снежной каши. Очевидцы утверждают, что в снежном месиве увяз даже грузовик.

В ночное время с 26 на 27 февраля на очистке улиц от снега в Южном округе было задействовано 67 единиц техники, в Северном округе — 57 спецмашин.

Выполнялись работы по мехуборке дорог, заездных карманов, остановочных павильонов, перекрестков, переходов, тротуаров, посыпке ПСС. Проводилось расширение дорог, рекультивация снежной свалки в пос. Нижнесакмарский. Вывезено несколько тысяч кубометров снега.

По информации УЖКХ администрации города Оренбурга, на 11:30 местного времени (09:30 мск) уборку придомовых территорий осуществляло 103 единицы техники и 1050 дворников управляющих организаций.

Ведутся работы по уборке мусора, снежных валов, уборке пешеходных переходов, остановок и подходов к ним от снега и наледи, откачке воды.