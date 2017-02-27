Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Социальный блок правительства РФ подготовил ряд мер по поддержке материнства и детства, в том числе связанных с программой материнского капитала. В ближайшее время предложения будут представлены руководству страны. Об этом сегодня, 27 февраля, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

«У нас изложены меры поддержки демографии. Нами разработаны дополнительные меры с учетом складывающейся ситуации. В ближайшее время мы предложим шаги по поддержке материнства и детства руководству нашей страны, и я надеюсь, что мы будем услышаны и поддержаны», — отметила Голодец.

По словам вице-премьера, успехи в демографии, которые были достигнуты в последние годы, связаны с политикой поддержки молодых семей.

«Каждый год меры по поддержке материнства должны быть более результативны, потому что численность женщин в фертильном возрасте у нас сокращается стремительно», — подчеркнула Голодец.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.