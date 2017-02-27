Париж, 27 февраля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Марсель» на своем поле уступил с крупным счетом «Пари Сен-Жермену» в матче двадцать седьмого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 26 февраля на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 1:5.

Chaspik.spb.ru Гол

За столичную команду голевыми действиями отметились Маркиньос Маркос, Эдинсон Кавани, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Блез Матюиди. У проигравших мяч забил Фанни Род.

После двадцати семи матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Клуб «Марсель», набравший 39 баллов, находится на седьмой позиции.

Чемпионат Франции. 27-й тур

«Марсель» (Марсель) — «ПСЖ» (Париж) — 1:5.

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