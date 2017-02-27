Степанакерт, 27 февраля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Процесс эвакуации тел азербайджанских солдат из нейтральной зоны, который должен был состояться 26 февраля, был сорван по вине азербайджанской стороны, говорится в сообщении министерство обороны Нагорного Карабаха (МО НК).

Пресс-служба МО Нагорно-Карабахской Республики Тела азербайджанских военнослужащих в нейтральной зоне

«Министерство обороны Азербайджана 27 февраля обнародовало имена своих жертв, тела которых остались в нейтральной зоне в результате предпринятых 25 февраля атак против карабахских позиций, не забыв при этом упомянуть, что «процессу эвакуации тел препятствует карабахская сторона», выдвигая собственные условия», — отмечается в сообщении.

В нём также говорится, что в соответствии с договорённостью, достигнутой 25 февраля между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 26 февраля при участии представителей Международного комитета Красного Креста должна была состояться эвакуация тел азербайджанских солдат из нейтральной зоны.

Уточняется, что 26 февраля этот процесс не состоялся по вине не карабахской, а азербайджанской стороны, поскольку последняя нарушила предварительные договоренности, достигнутые в ходе переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 февраля произошли боестолкновения межу подразделениями Армии обороны (АО) Нагорного Карабаха и вооруженных сил Азербайджана, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери убитыми и ранеными. В министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики тогда сообщили, что после ответных действий АО противник понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории.

В связи с произошедшим инцидентом 25 февраля с заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США).

«Согласно сообщениям из министерств обороны Армении и Азербайджана, а также из других источников, ранним утром 25 февраля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения, которое привело к человеческим жертвам. «Несколько тел остаются на нейтральной территории, а стороны обвиняют друг друга в попытке нападения», — говорится в размещенном на сайте ОБСЕ заявлении.

В нём посредники призвали стороны отвести тяжелую военную технику от линии соприкосновения на прежние позиции и обеспечить возвращение тел погибших, «как это было согласовано накануне при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

Сопредседатели МГ ОБСЕ также напомнили сторонам карабахского конфликта об их обязательствах воздерживаться от применения силы.

Спустя несколько часов после боестолкновения министерство иностранных дел Армении сообщило, что проинформировало страны — сопредседатели ОБСЕ о попытках нападения Азербайджана на Карабах.

Ранее пресс-служба министерства обороны Нагорного-Карабаха распространила кадры, на которых запечатлена попытка наступления ВС Азербайджана. В конце также кадры, на которых запечатлены тела азербайджанских военнослужащих в нейтральной зоне.