Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. На устранение ненормативной вибрации выкатного поля стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга потребуется две недели. Об этом сообщил 27 февраля директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время инспекторского визита в Петербург, передает агентство «Р-Спорт».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Поле стадиона на Крестовском острове

«Мы уверены, что принятые меры решат проблему. Ее технологическое решение найдено. Работа будет завершена через две недели», — заявил Колин Смит.

Напомним, из-за отмеченной осенью 2016 года вибрации поля была поставлена под вопрос возможность проведения на арене международных футбольных матчей. Ранее власти Петербурга сообщили о мерах, которые принимаются для устранения вибрации поля. Среди них — наваривание 300 тонн дополнительных утяжеляющих балок к металлическому каркасу поля и подготовка к установке домкратов, которые также должны снизить вибрацию. По данным властей, сто инженеров и рабочих трудятся над устранением вибрации 24 часа в сутки, 60 человек днем и 40 человек в ночную смену.

Читайте также: Балки, домкраты, мастика: как устраняют вибрацию на «Зенит-Арене»

По словам Колина Смита, «поле просыпается» после зимы. Инспектор FIFA высказал уверенность в том, что «к Кубку конфедераций здесь будет идеальное поле, такое требуется и «Зениту».

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, к 23 апреля газон поля «будет в идеальном состоянии».

По данным источника ИА REGNUM, закатанное в чашу стадиона, после проведения тестовых мероприятий, поле в настоящее время еще только оттаивает. «Оно промерзло на несколько сантиметров вглубь до минус шести градусов», — пояснил источник. В связи с этим придется дождаться полного оттаивания поля, и сроки завершения работ могут быть изменены.

В апреле — мае клуб «Зенит» проведет на Крестовском острове три игры. После этого стадион должен быть полностью готов к матчам Кубка конфедераций.